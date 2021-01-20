Beşiri ilçesinde TRT ve AFAD'a ait deprem sinyal tespit cihazının kabloları çalındı.

Olayla ilgili kapsamlı çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde ve çevresinde şüpheli olduğu düşünülen 5 araca ait 185 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerindeki güvenlik kamerası ile yapılan karşılaştırmanın ardından şüphelilerin kardeş olan H.Ö. ve Y.Ö. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.