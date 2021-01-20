Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesinde yaşayan Aras Yavuz'u, polislerle bir araya gelme hayaline kavuşturmak isteyen ailesi, sosyal medya üzerinden Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştı.

Bunun üzerine Yavuz ailesinin evine giden ekipler, kendilerini polis üniformasıyla karşılayan 5 yaşındaki Aras'ın yüzünü güldürdü.

"En büyük hayalim polis olmak"

Polisleri çok sevdiğini söyleyen Aras, "Polis olmayı çok istiyordum. Çünkü polisler kötü adamları yakalıyor. Benim de en büyük hayalim polis olmak. Polisleri çok seviyorum. Onlar benim hayalimi gerçekleştirdiler" dedi.

Polis ekipleri ise, "Kıyafetinden görüldüğü gibi sen bizim ekip arkadaşımız olacaksın Aras" diyerek çocuğu ekip aracına bindirdi.

Ekip aracıyla devriye gezen Aras, hayalini gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, durumu sosyal medya hesabından "Aras polis 5 yaşında. Minik yavrumuzun hayali polis olmak. Bize ulaştı. Ekip arkadaşımız oldu" paylaşımıyla duyurdu.