Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalıntı otomobille polisten kaçarken kaza yaptılar
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin takibe aldığı çalıntı otomobille kaza yapan 3 hırsızlık şüphelisinden biri yakalandı.
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" ikazına uymayan sürücünün kullandığı otomobili takip etmeye başladı.
Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sırasında buzlu zeminde kontrolden çıkan araç, elektrik direğine çarptı.
Araçtan inen şüphelilerden hırsızlıktan sabıkalı bir kişi gözaltına alındı.
Yalova'dan gece saatlerinde çalındığı belirlenen otomobilde yapılan aramalarda ise LCD televizyon, bakır kablolar ile iki piknik tüpü ele geçirildi.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan diğer iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Hırsızlık
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