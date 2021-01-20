Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman tutuklandı
Terör soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman tutuklandı.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kocaman ve avukatı hazır bulundu.
Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Kocaman, beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, Kocaman'ın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Hazırlanan iddianamede Kocaman hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Mahkeme sonrası gözaltına alınan Kocaman'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: HDP
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