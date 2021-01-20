Mersin'in Batıkent Mahallesi'nde bulunan bir evin içerisinden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek evde inceleme yaptı. Ekipler, yalnız yaşayan bir kişinin 10 yıldır sokaklardan topladığı çöpleri evin içerisinde topladığını belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Yenişehir Belediyesi ekiplerinin evin içerisinde yaptığı tahliye ve temizlik çalışmasında 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Uzun uğraşlar sonucu temizlenen ev dezenfekte edildi.

[Fotoğraf: AA]