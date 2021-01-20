Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rahatsızlanan kadın, 4 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan kadının yardımına ekipler yetişti. Hasta, 4 saat süren çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karlı Köyü Karabağ mezrasında yaşayan ve daha önce beyin ameliyatı geçiren 42 yaşındaki Sakine Çivi evde rahatsızlandı. Ailesi sağlık ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu.
Hastayı almaya giden sağlık ekiplerinin kardan ilerleyememesi üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine haber verildi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kapanan yolu açarak sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.
Evde ilk müdahalesi yapılan Çivi, 4 saat süren çalışma sonucu ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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