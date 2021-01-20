Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sokak köpeği ile 6 yavrusunu donmaktan kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika müdürü Yusuf Altıntaş, karlı havada donmak üzereyken bulduğu köpek ile 6 yavrusunu sahiplendi.
İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının müdürü Yusuf Altıntaş, iş yerinin karşısındaki araziden köpek sesi geldiğini fark etti.
Sesin geldiği yöne giden Altıntaş, bir köpek ile 6 yavrusunun kar içinde donmak üzere olduğunu gördü. Altıntaş, köpekleri iş yerine getirip, yanan sobanın yanına yerleştirerek donmaktan kurtardı.
Köpekleri sahiplenen Altıntaş, soğuk havalarda zor şartlar altında kalan sokak hayvanları için açık alanlara yiyecek bırakılması gerektiğini dile getirdi.
Etiketler: Doğal Yaşam
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