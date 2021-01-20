Öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla çalışma yaptı.

Öğretmenler, bu kapsamda "her atılanın çöp olmadığı" bilincini oluşturmak ve yeni ürün elde etmek için "Kuşlar İçin Yuva Projesi"ni hayata geçirdi.

Plastik şişelerden yemlik, tahta, karton ve kağıt malzemelerden kuş yuvası yapan öğretmenler, bunları okulun bahçesindeki ağaçlara astı.

Öğretmenlerden Bayram Gökdemir, "Bu projede plastik şişeleri ters çevirerek yağmur suyunun dolmasını, kuşların yağmur sularından yararlanmasını ve yemlerini yemesini sağladık. Sıfır Atık Projesi'ne bu projemizle destek vermiş olduk. Umarız doğa için, hayvanlarımız için çok yararlı olur. Böyle proje yaparak başkalarına örnek olmak istedik" dedi.