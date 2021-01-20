Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taştepe Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 400 yeşil reçeteye tabi hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.M, T.Ö, A.K, F.S, T.T, M.B, S.A, M.A, A.D, M.D, M.D, H.G, M.D. ve H.B.T. işlemleri için emniyete götürüldü.