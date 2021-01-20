Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te altınla yazılmış 10 Tevrat ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 adet altınla yazılmış Tevrat ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan bir evde tarihi eser saklandığı ihbarı aldı. Evi takibe alan ekipler, teknik ve fiziki incelemenin ardından eve operasyon düzenledi.
KOM Şube ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda evde gizlenmiş 10 adet altın yazılı Tevrat ve 1 adet kağıt kutu ele geçirildi.
Evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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