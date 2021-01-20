Jandarma ekipleri, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan bir evde tarihi eser saklandığı ihbarı aldı. Evi takibe alan ekipler, teknik ve fiziki incelemenin ardından eve operasyon düzenledi.

KOM Şube ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda evde gizlenmiş 10 adet altın yazılı Tevrat ve 1 adet kağıt kutu ele geçirildi.

Evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.