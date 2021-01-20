Kadirli-Sumbas yolu üzeri Alibeyli köyü yol kavşağında bir iş yerinde işçi olarak çalışan Mustafa Bilgili kavşakta iş yerinin önünde durup sürekli olarak Organize Sanayi Bölgesi'nin adresini soran tır şoförlerinden bıkınca, çareyi üzerinde ok işareti olan “Kadirli OSB 1 Km” yazılı tabela yaptırıp yola diktirmekte buldu.

“Tüm sorun telefondaki navigasyonda”

Tır şoförlerinin yolu karıştırmasındaki en büyük nedenin ise telefonlarda olan navigasyon uygulamalarında Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nin yerinin yanlış yerde gösterdiğini belirten Mustafa Bilgili, “Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'ne gelen tırlar buradan dönüp Alibeyli köyüne gidiyor. Daha sonra köyden geri dönüyorlar. Biz adres tarifi yapa yapa bıktık usandık. Hep bize soruyorlar. Biz bu levhayı diktik. Yine bize inanmıyorlar telefondaki navigasyon Alibeyli köyünü gösterdiği için oraya gidip geri dönüyorlar. Uyardığımız halde levha yazdığımız halde yine de yanlış yöne gidenler var” dedi.