Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları şaşırttı
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Pirinçeken köyü bölgesinde kış uykusuna yatmayan ayı ve yavruları görüntülendi.
Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Pirinçeken bölgesinde yaşayan boz ayıları kameraya yansıdı.
Yöre halkı, ayıların bu mevsimde fazla görünmediklerini belirterek aç oldukları için kış uykusundan uyandıklarını öne sürdü.
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