Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, çiftçiler seralardaki marul, soğan ve roka gibi kışlık sebzelerinin üzerine dona karşı agril adı verilen örtü serdi. Seraya soba kurdu. Bazı üreticiler ise donmuş ürünlerini kurdukları sobalar ile çözülmesini sağladıktan sonra satışa sunuyor.

Ürünlerini ısıtarak korumaya çalışıyorlar

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki serasında kışlık sebze yetiştiren Sadık Kapanlı, ürünlerini korumak için bazen ısıtıcı yaktıklarını ama bunun maliyetli olduğunu söyledi:

"Önlem aldık ama yeterli değil. Biz genelde kışlık ürün yetiştiriyoruz. Bazen ısıtıcı yakıyoruz. Ama her serada yakamıyoruz, çünkü maliyeti yüksek. Onun yerine örtüler kullanıyoruz. Onlar 5- 6 yıl idare ediyor bizi. Uğraşması biraz zor. Hem artıları hem eksileri var kışın bu işle uğraşmanın. Çok rutubet olduğunda ürün hastalık da kapabiliyor. Rüzgâr olması lazım ama burada pek rüzgâr yok deniz kenarı gibi."

"Salon tipi klima almıştım"

Tanju Kapanlı ise ürünlerini yetiştirirken çektikleri sıkıntılara dikkat çekti:

"Daha önceden salon tipi klima almıştım, serayı hiç ısıtmadı. Hem maliyeti çok hem de ısıtmıyor. Burada pek yazlık ürün yetişmez, yani Antalya gibi değil burası. Daha çok soğan, roka, maydanoz gibi soğuğa dayanıklı ürünler yetiştiriyoruz. Belli bir don seviyesine kadar seranın içerisinde örtüyle koruyabiliyoruz. Şu an içeride sobamız var ama daha çok kendimizi ısıtmak ve ürünü çözdürmek için kullanıyoruz. Eskisi gibi kullanamıyoruz sobayı. Çünkü şu an maliyeti yüksek"

Rüzgar ve fırtınada seraların parçalandığını söyleyen Kapanlı, destek istedi:

"Yeni muşamba almaya veya tamir etmeye imkanımız yok. Edirne'nin de seraların desteklenmesi kapsamında olmasını bekliyoruz. Böyle giderse seraları tamir edemeyeceğiz ve seneye seracılık yapamayacağız."