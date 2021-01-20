İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Küçükkızılıhisar Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinin kumarhaneye dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 17 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden A.T "kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı. Diğer 16 kişiye, kumar oynadıkları ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 bin 776 lira para cezası kesildi.