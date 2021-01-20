Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağ evinde kumar oynayan 17 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bulunan bir bağ evinde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı. Kişilere kuralları ihlal ettikleri için para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Küçükkızılıhisar Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinin kumarhaneye dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 17 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerden A.T "kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı. Diğer 16 kişiye, kumar oynadıkları ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 bin 776 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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