Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin 650 yıllık İncil'i satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı.

Jandarma ekipleri, İncil'in 3 milyon dolara satılacağını öğrenip alıcı kılığına girerek şüphelilerle buluştu. Buluşmada üzerinde ceylan derisi işlemeleri bulunan İncil'i jandarma ekiplerine satmak isteyen M.D. K.T. N.E. ve M.D., yakalandı.

[Fotoğraf: İHA]

Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.