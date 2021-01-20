Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
650 yıllık İncil'i 3 milyon dolara satarken yakalandılar
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'da 650 yıllık olduğu düşünülen İncil'i, alıcı kılığındaki jandarmaya 3 milyon dolara satmak isteyen 4 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin 650 yıllık İncil'i satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı.
Jandarma ekipleri, İncil'in 3 milyon dolara satılacağını öğrenip alıcı kılığına girerek şüphelilerle buluştu. Buluşmada üzerinde ceylan derisi işlemeleri bulunan İncil'i jandarma ekiplerine satmak isteyen M.D. K.T. N.E. ve M.D., yakalandı.
[Fotoğraf: İHA]
Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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