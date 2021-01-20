Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Meteoroloji'den yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre Marmara Bölgesinde hava sıcaklıklarının artmaya başlaması ve mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Hava sıcaklıklarının artmaya başlaması ve mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor.
Rüzgarın, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Bölgede buzlanma ve don beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Meteoroloji
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