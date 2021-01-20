Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DHKP/C operasyonu: 3 gözaltı
Ankara'da, terör örgütü DHKP/C yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü DHKP/C yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten 3 hedefe operasyon yapıldı.
Gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 15 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Etiketler: DHKPC/C Terör Örgütü Terörle Mücadele
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