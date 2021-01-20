Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü DHKP/C yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten 3 hedefe operasyon yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 15 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.