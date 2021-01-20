Kaza, Tuzla D-100 Karayolu İçmeler Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

Edirne istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil 100 metre ileriye takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından yerinden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansa konularak Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün adının H.Ö. olduğu açıklandı.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat Edirne İstikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

