Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza
[Fotoğraf: DHA]
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kargo kamyonuna aynı yöndeki başka bir kamyon çarptı. Kazada kargo kamyonu devrilirken sürücüler kazayı yara almadan atlattı.
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyonun çarpışması sonucu kamyonlardan biri çelik bariyerlere çarparak devrildi.
Beykoz Riva bölgesinden Edirne istikametine seyir halinde olan Hakan E. idaresindeki kargo yükü taşıyan kamyona, Ramazan Ö.'nün kullandığı kamyon arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Hakan E. idaresindeki kamyon yol kenarında çelik bariyerleri aşarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazada yara almazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Jandarma ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Kazaya karışan kamyonların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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