Trabzon'un Of ilçesinde bir evde kumar oynandığı istihbaratı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon yaptı.

Operasyonda yakalanan 4 kişiye kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 12 bin 600 lira para cezası verildi.

Olayla ilgili ev sahibi M.A. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.