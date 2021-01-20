D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyir halindeyken sürücü H.Ü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. 22 RM 811 plakalı otomobil, beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ve yan yola savrulan araçtaki sürücü sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü hayatını kaybetti. Cenaze, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.