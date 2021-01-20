Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 08:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoğun karın yağdığı ilçeden günde 60 kamyon kar taşınıyor
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Günde ortalama 60 kamyonla kar taşıma çalışması yapılıyor.
Bingöl ve çevresinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.
Özellikle çarşı merkezinde hayatı olumsuz etkileyen bu durum karşısında belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama işlemi yaparken, biriken karlar da ilçe dışına taşınıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Dünden beri etkisini artıran kar yağışı nedeniyle günde 60 kamyon kar, ilçe dışına aktarılmaya başladı. Bir hafta içerisinde yaklaşık 200 kamyon kar ilçe dışına taşındı.
Etiketler: Kar Yağışı
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