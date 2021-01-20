Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Bugün Doğu Anadolu, Karadeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışı yarın Güneydoğu'nun doğusu ile Karadeniz'in doğusunda görülecek. Cuma gününden itibaren ise yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Doğu bölgelerde yağışların bitmesiyle birlikte sıcaklıklar sıfırın altında 4 ila sıfırın altında 21 derece civarında seyredecek.