Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir evde toplu halde uyuşturucu kullanıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, sabaha karşı eve düzenledikleri baskında 3'ü kadın 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Polis içeri girdiğinde evde uyuşturucuların saksılara gizlendiğini fark etti. Evde yapılan aramada eroin, sentetik ecza ve silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Çankaya Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine götürüldü.