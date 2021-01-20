Bebek bekleyen 25 yaşındaki Çiğdem Karagöz'ün, ilçe merkezine 26 kilometre mesafede bulunan Karaca köyündeki evinde doğum sancıları başladı.

Köy yolunun kar dolayısıyla kapalı olması yüzünden hastaneye ulaştırılamayan Karagöz'ün yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bir metreyi bulan karda paletli ambulansla köye ulaşan ekipler, Karagöz'ü alarak yakın bir köyde bekletilen ambulansa ulaştırdı.

Karagöz, burada yapılan müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan sağlık ekipleri, paletli ambulansla köye ulaşmaya çalıştığı sırada yolda kara saplanan bir ambulansı da halat bağlayarak kurtardı.