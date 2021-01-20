Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin en uzun nehri kısmen buz tuttu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi bazı bölgelerde dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.
Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinin bazı kısımları buz tuttu.
Donan kısımların yüzeyinde yaklaşık 5 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.
Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.
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