Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Sudurağı köyünde rahatsızlan 66 yaşındaki vatandaş ve merkeze 50 kilometre mesafedeki Aligedik köyünde kalp çarpıntısı olan 20 yaşındaki gencin yakınları, yolların kardan kapanması dolayısıyla yardım talebinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, 6 saat süren çalışmayla kapalı yolları açarak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.

Evlerinde ilk müdahaleleri yapılan hastalar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.