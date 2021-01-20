Olay, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak'ta meydana geldi. Mesut Özsoy, işe gitmek için evden çıktı. Özsoy, arabasına doğru yürüdüğü sırada, bir kaç santimetre gerisine sürgülü pencere camı düştü. Yere düşen cam gürültüyle parçalanırken, ne olduğunu anlamayan Özsoy şoke oldu.

Kazadan şans eseri kurtulan Özsoyun, düşen camın kendi dairesine ait olduğu öğrenince ikinci şoku yaşadı. Gürültü üzerine sokağa çıkan mahalle esnafı Özsoy'u sakinleştirdi.

"Hayatımın şokunu yaşadım"

Mesut Özsoy yaşadıklarını şöyle anlattı: "Annem her sabah evden çıktıktan sonra cama çıkarak beni işe uğurlar, yine bana hayırlı işler demek için sürgülü camı açmış, ancak cam bir anda yerinden çıkarak aşağıya düşmüş. Hayatımın şokunu yaşadım, resmen saniyelerle kurtuldum. Çok şükür hiç bir şeyim yok.”

Yaşanan olay, sokakta bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.