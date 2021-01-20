Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 tarihi Tevrat müzeye teslim edildi
Gaziantep'te dün ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat, jandarmadaki ilk incelemenin ardından müzeye teslim edildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bir adreste ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ilk olarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Burada yapılan incelemenin ardından altın yazmalı 10 Tevrat, Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Etiketler: Tarihi Eser
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