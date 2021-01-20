Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bir adreste ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ilk olarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Burada yapılan incelemenin ardından altın yazmalı 10 Tevrat, Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.