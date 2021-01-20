Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyon: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, örgütün Suriye'de emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü tespit bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.
Kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı
Şüphelinin yakalanması için kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler örgüt mensubunu gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen evde yapılan aramalarda, cep telefonu, hafıza kartı, SIM kart ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: DEAŞ
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