Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, örgütün Suriye'de emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü tespit bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.

Kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı

Şüphelinin yakalanması için kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler örgüt mensubunu gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen evde yapılan aramalarda, cep telefonu, hafıza kartı, SIM kart ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.