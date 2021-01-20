Bolu'daki yangın, Doğancı Mahallesi üzerinde bulunan İsmail İşçi’ye ait binada meydana geldi. Ahşap odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, samanlığa ve hemen bitişiğinde bulunan 3 katlı binaya sıçradı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunan Akif Yılmaz ile Zehra Yılmaz itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 2 kişi, 112 Acil ambulansında yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Dumanların arasından kurtarılan kediye kalp masajı

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada dumanların arasında kalan kedi kurtarıldı.

Bolu İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, kediyi kucağına alıp koşarak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ekibi, ambulansın içerisinde Sabriye Acar’a ait Duman isimli kediye kalp masajı yaptı.

Yangında, odunluk ve samanlık ile üç katlı binanın çatısı küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.