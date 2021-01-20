İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde sözde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan bir şüphelinin kentte kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem arayışında olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, cep telefonu, 2 hafıza ve 3 SIM kartı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" adli tahkikat başlatıldı.

