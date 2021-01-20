Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 2 tır çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde pancar küspesi yüklü tıra arkadan çarpan başka bir tırın şoförü Orhan Gündüz, yaşamını yitirdi.
Adana- Aksaray yolunda Orhan Gündüz yönetimindeki iplik yüklü tır, Turgay Kale'nin kullandığı pancar küspesi yüklü tıra arkadan çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen tırın şoförü Gündüz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Gündüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:11
- 18:07
- 18:06
- 18:01
- 17:52
Sıradaki Haber
İstanbul'da duraklarda HES kodu yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz