Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Buz tutan yokuşta duramayan sürücü evin bahçesine uçtu
Bursa'da, buzlanan yokuşta kontrolden çıkan bir araç, evin bahçesine uçtu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi.
3 gün süren yoğun kar yağışını ardından hava sıcaklığının eksilere düşmesi sonucu yollar buz tuttu.
Dik yokuştan aşağıya doğru inmeye çalışan hafif ticari araç buzlu yolda kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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