Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kümese giren atmacayı horozun elinden güçlükle kurtardı
Karabük'te, girdiği kümesteki horozun saldırısına uğrayan atmaca, ev sahibi tarafından kurtarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde yaşayan Yüksel Ertekin'in evinin önünde bulunan kümesine atmaca girdi.
Bu sırada kümesteki horoz, tavukları korumak için atmacaya saldırdı.
Sesleri duyan Ertekin, kümesteki atmacayı fark etti. Horozun saldırısından kurtardığı atmacanın uçamadığını gören Ertekin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi.
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