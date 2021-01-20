Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastanede tedavi altına alındı.
Doğancı Mahallesi Dere Sokak'ta yaşayan Cemalettin ve Fatma K, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, çifti Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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