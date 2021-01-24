Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da sayı her geçen gün artıyor. İstanbul'un nüfusu dünyadaki birçok ülkeden fazla. Ancak verilere göre gerçek İstanbullu sayısı çok daha farklı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre herkes doğduğu şehirde yaşasaydı, İstanbul'un nüfusu 3 milyondan az olacaktı.

Peki herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık şehir hangisi olurdu? Verilere göre ilk sırada Şanlıurfa, ikinci sırada Konya, üçüncü sırada ise İstanbul yer alıyor.

Diğer illeri ise sırasıyla Diyarbakır, Ankara, İzmir, Samsun, Sivas, Erzurum ve Bursa oluşturuyor.

İstanbul'a yerleşenlerin büyük çoğunluğu kendini gurbetteymiş gibi hissetmiyor. Onları bu topraklara bağlayan şey ya yakınları ya da işleri.

Ancak artık memlekete dönme zamanın geldiğini düşünenler de var.

Verilere göre Türkiye'ye yurt dışından göç edenlerin yarısı da İstanbul'u tercih ediyor.

Haber: Cem Şükrü Yıldız, Asuman Karataş Çevik

Kamera: Orhan Mete