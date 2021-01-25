Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde tedbirlere uymayan 358 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nde 358 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 578 iş yeri denetlendi, 12 bin 763 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde maske takmayan 54, sosyal mesafe kuralına uymayan 14 kişi ile 1 işletmeciye, yasaklanan yerlerde sigara içen 9, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 280 kişiye para cezası uygulandı.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.
Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1059 araç kontrol edildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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