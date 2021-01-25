Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 01:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 3 kişi kayboldu, arama çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda kaybolan 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Denizli Merkezefendi'de üç kişi sabah saatlerinde İsrafil deresi mevkisine doğru yürüyüşe çıktı.
Ancak akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybeden üç kişilik grup, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.
[Fotoğraf: AA]
Bunun üzerine AFAD ekipleri, dağda kaybolan kişiler için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: AFAD
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