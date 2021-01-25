Celep mahallesinde yaşayan Mehmet Cem Celepli evde rahatsızlandı.

Otomobiliyle yanına öğretmen olan kızını alarak Kulu Devlet Hastanesi gitmek için yola çıktı.

Konya-Ankara Karayolu ilçe girişinde direksiyon başında rahatsızlanarak orta refüje çarparak durdu.

Kızı’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Celepli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.