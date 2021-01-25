Kaza Kozan ilçesi Fehmi Özel Türkay caddesinde gerçekleşti.

Aşırı süratli olan kimliği belirsiz araç sürücüsü doğalgaz çalışması nedeni ile trafiğe kapalı olan yolda ki uyarıları dikkate almayarak kapalı alana girdi.

Aşırı süratten duramayan kimliği belirsiz sürücü kaldırımdaki 3 ağacı kökünden sökerek, boş tarlaya uçtu.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler aracın sürücünü çevrede araştırırken araca yakın konumda bulunan bir kişi araçta kendisinin olduğunu ama sürücüsünün kendi olmadığını söyledi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.