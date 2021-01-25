Olay, gece saatlerinde Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı.

Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden inen bir kişi elinde tüfekle koşarak kaçmaya başladı. Polisler şüpheliyi kovalamaya başladı.

Tüfekle kaçmaya çalıştı

Kısıtlamayı delen, maskesi olmayan ve dur ihtarına uymayarak ruhsatsız tüfekle kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Kovalamacayı fırsat bilen araç sürücüsü ve araç içinde bulunan iki kişi olay yerinden kaçtı.

[Fotoğraf: İHA]

Bu kez onların peşine düşen asayiş ve trafik ekipleri çok geçmeden aracı da kavşakta yakaladı. Araç sürücüsü ve yanında bulunan 2 kadın da burada yakalanarak gözaltına alındı.

4 kişiye gözaltı ve para cezası

Pompalı tüfekle kaçarken yakalanan şüpheli ve araçta içerisinde bulunan 2’si kadın toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere kısıtlamaya uymamaktan ve trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 914 lira para cezası kesildi.