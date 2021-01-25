Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 08:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: Arşiv]
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa'da şiddetli rüzgar ve fırtına denizi ulaşımını engelledi. Bazı seferler iptal edildi.
BUDO internet sitesinden iptal edilen seferlerin listesini yayımladı. İptal edilen seferler şöyle:
Saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Etiketler: Deniz Otobüsü
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