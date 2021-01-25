Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 08:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da hırsızlar suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da bir evde hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde evin çatısında birilerinin olduğunu gören komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelilerin kaçmaması için çevrede tedbir aldı.
Şüphelilerin bir evde saklandığını tespit eden polis, içeride arama yaptı. Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Hırsızlık
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