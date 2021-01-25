Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yağışlar İstanbul'a yaradı: Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 36’ya yükseldi
Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul, son yağan yağmur ve kar yağışları ile rahatladı. Aralık ayında doluluk oranı yüzde 23 seviyelerine düşen Elma Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 36 seviyelerine yükseldi.
İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında düşüşler yaşanmıştı. 2020 yılının mayıs ayında toplam doluluk oranı 66,58'e yükselen doluluk oranı, aynı yılın aralık ayında yüzde 22,32 olarak kayıtlara geçmişti.
İstanbul'da etkili olan kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı.
Ocak ayının sonunda İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 32,38'e yükseldi. Elmalı Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 23'ten yüzde 36'ya çıktı.
Baraj üzerinde oluşan yeşil tabakanın devam ettiği görüldü. Doluluk oranı yükselen Elmalı Barajı havadan görüntülendi.
Etiketler: Kar Yağışı Kuraklık
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