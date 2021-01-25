Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" konulu genelgesinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde HES kodu uygulaması toplu taşımaya entegre edildi.

Toplu taşıma kullanacakların 15 Şubat tarihine kadar HES kodlarını Kart54’lerine tanımlamaları istendi.

Uygulamanın, virüs bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilmesiyle izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için faaliyete alındığı belirtildi.

Kart54’lere HES kodu nasıl tanımlanacak?

SAKUS Mobil, Sakarya Ulaşım Mobil uygulamaları üzerinden aynı zamanda sakarya.bel.tr adresinde bulunan HES KODU TANIMLA linke tıklayarak HES Kodu Kayıt Formuna ulaşabilir ve tanımlama işlemi gerçekleştirilebilir.

Kayıt formunda T.C. Kimlik No, Ulaşım Kart Numarası, HES Kodu, Telefon Numarası ve E-mail gibi bilgilerin girilmesi gerekiyor.

Kart54 numaralarını bilmeyenler ise Kart54 Kişiselleştirme Ofisleri'nden, dolum fişlerinden ve yine aynı yönlendirme linkinde yer alan Ulaşım Kart Numarası Sorgulama Formu'nu doldurarak Kart54 numaralarını kolayca öğrenebilir.

Kişiselleştirilmemiş Tam Kart sahiplerinin ise Kart54 ofislerine gitmeleri gerekiyor.

15 Şubat tarihine kadar Kart54’lerine HES Kodu tanımlamayan yolcular bu tarihten sonra seyahat edemeyecek.