Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazında feribot seferlerinde aksama
Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu - Lapseki feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamıyor.
Bölgede 22 Ocak Cuma gününden bu yana aralıklarla süren fırtına ve yağmur, bu sabah etkisini artırdı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ açıklama yaptı. Fırtına nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Diğer hatlardaki seferlerde aksama olmayacak.
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