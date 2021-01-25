Bölgede 22 Ocak Cuma gününden bu yana aralıklarla süren fırtına ve yağmur, bu sabah etkisini artırdı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ açıklama yaptı. Fırtına nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Diğer hatlardaki seferlerde aksama olmayacak.