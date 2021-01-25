Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avcılar gişelerde kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA ]
İstanbul'da TEM otoyolunda tır ile midibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu Haramidere istikametinde meydana geldi.
Midibüsle çarpışarak kontrolden çıkan TIR, daha sonra bariyerlere çarptı, şoför araç içinde sıkıştı.
Yaralanan şoför, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından çıkarılabildi.
TIR şoförüyle birlikte 1 kişi daha ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Trafik
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