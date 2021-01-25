Muhtar Devrim, 20 yıldır kullandığı sigarayı bir ay önce bıraktı. Etrafındakileri de sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla yola çıkan muhtar, bir hafta önce sosyal medya hesabından sigarayı bırakma kapmanyası başlattı.

Muhtar, kampanyaya 1 Şubat'a kadar ilçesindeki herkesin katılabileceğini, 6 ayın sonunda sigarayı bırakanlara bir çuval patates hediye edeceğini söyledi:

"Sigara hem sağlığımıza hem de maddiyata zarar veriyor. Biz de bunun önüne geçebilmek adına bu güzel kampanyayı başlattık. Kampanyamız sosyal medyada duyurduk. Orada güzel ilgi var. İnşallah, bunu devam ettireceğiz. Kampanyaya katılanları 6 ay takip edeceğiz. Gerçekten bırakan arkadaşlarımıza çiftçi olduğum için birer çuval patates hediye edeceğiz."

"Muhtarım 'beni de yaz' diyenler oluyor"

Köylerinden kampanyaya şimdiye kadar 6 kişi katıldı:

"Sosyal medyadaki ilgiyle inşallah bu sayı daha da artacak. Oraya da gerçekten çok güzel destek yorumları geliyor. Muhtarım 'beni de yaz' diyenler oluyor. Kampanyamıza sigarayı bırakmaya kararlı arkadaşların yanı sıra 'sigarayı bir gün bırakıp ertesi gün başlayanlar' da oluyor. Ondan sonra tekrar bizi arayarak muhtarım ben bırakamadım 'beni sil' diyorlar. Bu sigaranın insana hiç bir faydası yok. İsteyen herkes bu sigarayı bırakabilir."

Devrim, hediyenin sembolik olduğunu belirterek 6 ay sonra sigarayı bırakan insanların kendilerine teşekkür edeceğini söyledi.