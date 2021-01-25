Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünün karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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